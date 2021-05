Majo Rodríguez va por podio a Aguascalientes

La piloto poblana Majo Rodríguez dijo que el que corre en los Tractocamiones Freightliner, aprende mucho y eso lo puede aplicar en cualquier categoría.

"En lo personal esa categoría me ha enseñado bastante, hay que saber controlar una unidad de ese tamaño y a veces en pistas donde hay que ser muy precisa para evitar contactos", aclaró.

La piloto Value Parts-Freightliner acotó además que a pesar de la victoria de Richards en tierras tapatías, considera que no tendrá la hegemonía del año pasado: "Creo que las victorias se repartirán a lo largo de la temporada y eso es bueno para todos, yo me incluyó en la lista de los que pueden ganar".

Habló del porqué corre en varias categorías del automovilismo deportivo mexicano: "Si hay una cualidad que todos los pilotos tenemos en común, es la dedicación. Y aunque la mayoría tienen una idea diferente de lo que significa "ser entregado", es fácil llevar las cosas al límite escatimando aún días de descanso, especialmente ahora cuando conseguir patrocinios no resulta tan fácil".

Sobre su participación en las 24 Horas dijo que si bien tuvieron que abandonar por problemas mecánicos, mientras estuvieron en la pista diputaban los primeros lugares: "Comenzamos con un problema en el escape y después las cosas se fueron complicando, lo positivo es que cuando todo funcionó bien, estuvimos entre los primeros de la categoría".

En relación a la victoria en la Copa Mercedes-Benz haciendo dueto con Noel León dijo que fue algo inolvidable, porque era su debut en la categoría.

Por último, Majo Rodríguez aclaró que va por podio a tierras hidrocálidas en los Tractocamiones Freightliner, que es donde se correrá la siguiente fecha de la Súper Copa el 15 y 16 de mayo.