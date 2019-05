Man City afronta suspensión de la Champions League

Manchester City no ha estado cooperando con los investigadores y afronta una suspensión de la Liga de Campeones por una temporada por quebrantar el reglamento financiero, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el caso.



El City difundió el martes una declaración en la que afirmó que el club ha suministrado "pruebas detalladas" de que no violó las regulaciones financieras. Pero la persona dijo que los investigadores financieros de la UEFA buscan la suspensión del club en la Champions League , lo que confirma un reporte del New York Times. La persona habló con la condición de preservar el anonimato porque la causa es confidencial y está en curso.

La persona dijo además que los campeones de la Premier League no han cooperado con la investigación cuando se les pidió información sobre documentos filtrados.

Un panel independiente sobre finanzas de clubes examina la evidencia publicada en la serie Football Leaks. La AP reportó en diciembre que la UEFA pensaba que había sido engañada por el City sobre sus ingresos.

En su declaración, el City dijo: "La acusación de irregularidades financieras es totalmente falsa y se ha proveído prueba detallada de ese hecho". Añadió que las cuentas publicadas por el club "son completas y plenas y documentadas legal y regulatoriamente".

El City resaltó que era "extremamente preocupante" que los detalles del proceso de investigación habían sido filtrados s un periódico, diciendo que eso significa que la "buena fe" del club en el panel independiente es "inadecuada" o que "el proceso ha sido tergiversado por individuos que buscan dañar la reputación del club y sus intereses comerciales. O ambos".

Un asunto clave para la investigación es si el City engañó durante varios años a la UEFA, incluyendo encubriendo la fuente de ingresos derivados de acuerdos de patrocinio vinculados con los dueños del club en Abu Dabi. Las reglas de la UEFA limitan las inyecciones de efectivo de los dueños acaudalados y acuerdos comerciales como el patrocinio de camisetas que se sospecha son inflados al ser evaluados.

La UEFA dijo que no comenta sobre investigaciones en curso sobre irregularidades financieras. La próxima declaración programada por el organismo muy probablemente será para anunciar si el caso contra City ha sido transferido a los jueces o cerrado.

El City conquistó el título de la Premier League inglesa el domingo por cuarta vez en ocho campañas. El club nunca ha ganado la Liga de Campeones.