Man City doblega al Arsenal; gana la Copa

LONDRES.- El primer gran trofeo doméstico de la temporada fue para el Manchester City. Y después de una victoria dominante 2-0 contra Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa el domingo, puede que no sea el último.

Nico O´Reilly, nacido en Manchester, selló la victoria con ambos goles en la segunda mitad en el estadio de Wembley. La victoria también podría haber asestado un golpe psicológico en la carrera por el título de la Liga Premier, mientras Pep Guardiola busca recortar la ventaja de nueve puntos de Arsenal en la cima de la clasificación.

Fue el 16to trofeo importante de Guardiola como entrenador del City y su quinta Copa de la Liga, un récord. Ha ganado 34 títulos en su carrera como entrenador, incluidos sus pasos por Barcelona y Bayern Múnich.

Y, una vez más, estaba apagando las propias ambiciones del entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, después de haberlo vencido dos veces a su exasistente por el título de liga en los últimos años.

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Arsenal sigue siendo favorito para ser coronado campeón de liga esta temporada por primera vez desde 2004, dada su gran ventaja. Pero con el City, segundo clasificado, teniendo un partido pendiente y los equipos aún teniendo que enfrentarse entre sí en Manchester en el estadio Etihad, el panorama podría verse muy diferente en las próximas semanas.

La victoria del City también puso fin a la aspiración de Arsenal de lograr el inédito cuádruple de trofeos importantes por un equipo inglés esta temporada, incluida la Liga Premier, la Liga de Campeones y la Copa FA.

El O´Reilly, de 21 años, que se formó en la academia del City, fue el héroe inesperado con ambos goles como lateral izquierdo .

Aprovechó un fallo del portero de Arsenal, Kepa Arrizabalaga, para cabecear y poner al City por delante a la hora de juego. Y cabeceó el segundo cuatro minutos después para prácticamente sentenciar el partido.