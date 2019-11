Man City no logra bloquear investigación de la UEFA

MONTREUX, Suiza (AP) — El Manchester City vio frustrado el viernes su intento de bloquear una investigación por las denuncias de engañar a la UEFA en un caso sobre incumplimiento de la normativa financiera.



El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) dictaminó inadmisible el recurso que el City presentó contra el manejo hecho por la UEFA en la investigación. Los campeones reinantes de la Liga Premier inglesa querían impedir que el comité de control financiero de la UEFA respondiera a la solicitud de los investigadores de imponer una sanción.

"Sólo podemos tramitar apelaciones a fallos definitivos", dijo el secretario general del TAS Matthieu Reeb.

Los investigadores de la UEFA recomendaron una severa sanción: expulsar al City de la Liga de Campeones por una temporada.

El caso queda ahora en manos de los jueces del comité de control financiero. El fallo que emitan podrá ser apelado ante el TAS.

La última investigación de la UEFA comenzó tras la filtración de correspondencia interna y documentos del City a la revista alemana Der Spiegel el año pasado.

Las filtraciones sugieren que el City engañó a la UEFA durante varios años. Habría encubierto información de sobrevalorados ingresos, fruto de acuerdos comerciales, los cuales en realidad eran aportados por los dueños del club en Abu Dabi con el fin de minimizar las pérdidas.

El City nunca ha cuestionado la autenticidad de los documentos.

"No se examinó nada del fondo", dijo Reeb sobre el fallo del panel de tres jueves. "No podemos decir que la decisión sobre el presunto incumplimiento de la normativa financiera es real o no".

La decisión del viernes prolonga el conflicto entre el City y la UEFA en la era de las reglas del "Fair Play Financiero", a partir de 2009, tras consultas con los clubes. La idea procuraba salvaguardar a los equipos del gasto desmesurado.