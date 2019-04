Man City vence por la mínima al Tottenham y recupera cima

MANCHESTER, Inglaterra.- Phil Foden firmó su primer gol en la Liga Premier para darle al Manchester City la victoria 1-0 ante Tottenham el sábado, lo que dejó al actual campeón en la cima y complicó las aspiraciones del club de Londres de terminar entre los cuatro primeros.

El tercer partido entre los equipos en 11 días careció del drama y tensión de su duelo de la Liga de Campeones el miércoles, uno en el que se anotaron siete goles y definió la clasificación del Tottenham a semifinales.

Foden, un volante de 18 años, ni siquiera estuvo en la convocatoria para el compromiso europeo, pero remeció las redes a los cinco minutos del que fue apenas su segundo partido como titular en el City

Como un benjamín en el plantel más caro del fútbol mundial, Foden tiene que ser paciente para recibir minutos por parte del técnico Pep Guardiola.

"Me ha dicho que me dará oportunidades cuando los muchachos estén algo cansados", indicó Foden. "Así que me toca esperar".

Oriundo de Manchester, Foder anotó cuando se zambulló a boca de jarro para cabecear un balón peinado por el delantero argentino Sergio Agüero.

A falta de cuatro fechas, el City aventaja por un punto a Liverpool, que le domingo visitará a un Cardiff que lucha por salvarse del descenso.