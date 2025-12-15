Man City y Aston Villa al acecho del Arsenal

MANCHESTER, Inglaterra.- Manchester City y Aston Villa mantuvieron la presión sobre el líder el Arsenal, líder de la Liga Premier, con victorias el domingo.

Nottingham Forest se alejó aún más de la zona de descenso con un triunfo 3-0 contra Tottenham y Sunderland venció 1-0 a Newcastle en el derbi de Tyne-Wear tras un gol en propia puerta de Nick Woltemade.

Arsenal había ampliado su ventaja en la cima de la clasificación a cinco puntos con una victoria el sábado 2-1 contra el Wolverhampton. Pero un día después, sus rivales más cercanos respondieron con victorias: el City, que es segundo, superó 3-0 al Crystal Palace y el Villa, en tercer lugar, remontó dos veces para vencer 3-2 al West Ham en el Estadio de Londres. City está a dos puntos detrás de Arsenal y Villa un punto más atrás.

Revancha para el City

E City tuvo su revancha ante el Palace para llevarse los tres puntos en Selhurst Park después de sus rivales los superaron en la final de la Copa FA de la campaña anterior.

"Son muy fuertes. Cada vez que jugamos contra ellos es muy difícil", dijo el entrenador del City, Pep Guardiola. "Todavía no estamos en la cima, pero estamos aprendiendo y después de lo que pasó estaremos más cerca en el futuro".

Con su gol número 101 en la Liga Premier, Erling Haaland puso al City al frente al final de la primera mitad y consiguió su segundo del partido con un penal a los 89 minutos. El noruego tiene 36 goles en 27 apariciones para club y con su selección en otra temporada prolífica. Es el máximo goleador de la liga con 17 tantos.

Phil Foden consiguió el otro tanto de City entre el doblete de Haaland.

Rogers lidera remontada del aston Villa

Morgan Rogers anotó dos veces en la segunda mitad para extender la racha ganadora de Aston Villa a nueve partidos consecutivos en todas las competiciones y mantener al equipo de Unai Emery a la caza de Arsenal y City. Villa ha perdido solo uno de sus últimos 13 partidos en la liga y ha ganado diez de sus últimos 11, pero tuvo que remontar dos veces contra un West Ham que lucha por el descenso.