Man United hilvana 4 triunfos con Carrick

Por AP

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Man United hilvana 4 triunfos con Carrick

MANCHESTER.- Son cuatro victorias consecutivas en la Liga Premier para el Manchester United bajo la dirección de Michael Carrick, y una temporada que se estaba desmoronando hace solo unas semanas ahora parece llena de promesas.

Una victoria por 2-0 contra el Tottenham el sábado extendió el inicio del 100% de Carrick como entrenador en jefe y fortalecerá aún más su caso para ser considerado para el puesto de manera permanente.

El Arsenal se distanció nueve puntos en la cima, con Viktor Gyokeres saliendo del banquillo para anotar dos goles en una victoria por 3-0 contra el Sunderland.

El Manchester City, en segundo lugar, juega contra el Liverpool el domingo, mientras que el Aston Villa, en tercero, se alejó aún más después de un empate 1-1 en Bournemouth. Cole Palmer anotó un hat-trick en la primera mitad en la victoria del Chelsea por 3-1 contra el último lugar, Wolves.

