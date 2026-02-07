Manchester United logra cuatro victorias seguidas en la Premier League

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Son cuatro victorias consecutivas en la Liga Premier para el Manchester United bajo la dirección de Michael Carrick, y una temporada que se estaba desmoronando hace solo unas semanas ahora parece llena de promesas.

Una victoria por 2-0 contra el Tottenham el sábado extendió el inicio del 100% de Carrick como entrenador en jefe y fortalecerá aún más su caso para ser considerado para el puesto de manera permanente.

El Arsenal se distanció nueve puntos en la cima, con Viktor Gyokeres saliendo del banquillo para anotar dos goles en una victoria por 3-0 contra el Sunderland.

El Manchester City, en segundo lugar, juega contra el Liverpool el domingo, mientras que el Aston Villa, en tercero, se alejó aún más después de un empate 1-1 en Bournemouth.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cole Palmer anotó un hat-trick en la primera mitad en la victoria del Chelsea por 3-1 contra el último lugar, Wolves.

¿Es Carrick el principal candidato para el puesto en el Man United?

La victoria del United fortalecerá aún más el caso de Carrick para ser considerado para el puesto de manera permanente.

"Michael ha ganado todo aquí y sabe lo que significa para estos aficionados, lo que significa para el club ganar y cuánto se necesita para ganar en este fútbol. Creo que eso añade algo especial al equipo", señaló Bruno Fernandes, capitán del United, a TNT Sports.

Bryan Mbeumo y Fernandes anotaron en cada mitad en Old Trafford en un partido en el que los Spurs se quedaron con diez hombres después de que el capitán Cristian Romero fuera expulsado en el minuto 29.

Es la primera vez en dos años que el United ha ganado cuatro partidos consecutivos de la Liga Premier.

Carrick ha transformado la fortuna del United desde que fue llamado para reemplazar al despedido Ruben Amorim el mes pasado. Inicialmente se le dio un contrato hasta el final de la temporada —habiendo tenido previamente un período interino de tres partidos en 2021— su impresionante impacto probablemente lo pondrá en seria consideración para mantener el puesto mientras la jerarquía del club considera sus planes a largo plazo.

"Creo que Michael llegó con las ideas correctas de dar a los jugadores la responsabilidad", dijo Fernandes. "Es muy bueno con las palabras.

"Creo que todavía recuerda lo que le dije la última vez que fue nuestro entrenador para nuestro último partido. Estaba seguro de que Michael podría ser un gran entrenador, y solo lo está demostrando".

El gol de Fernandes, con un remate controlado con la espinilla en el minuto 81, fue su participación número 200 en goles desde que se unió al United en 2020.

El United está en cuarto lugar y, después de subir a 44 puntos, el campeón inglés 20 veces ya ha superado el total de 42 puntos de la temporada pasada.

Ha sido eliminado de ambas competiciones de copa domésticas, pero la clasificación para la Liga de Campeones representaría una temporada exitosa.

El Arsenal se aleja aún más

La carga por el título del Arsenal parece en buena forma después de barrer al Sunderland.

Gyokeres llevó su cuenta de la temporada a 13 goles y extendió su racha a seis en ocho juegos. Aún más impresionante fue el hecho de que su doblete llegó después de entrar como sustituto en el minuto 60 en el Emirates .

Su racha llega después de superar un comienzo difícil desde su traslado desde el Sporting de Lisboa el verano pasado, cuando se cuestionó su capacidad para repetir la destacada forma goleadora que mostró en la liga portuguesa. Solo logró tres goles en sus primeros 11 partidos.

"Es muy exigente consigo mismo, está constantemente tratando de mejorar y eso es realmente, realmente bueno", dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. "Cuando te sientes confiado, cuando te sientes importante, cuando te sientes en tu mejor momento, es cuando realmente puedes llevar tu juego al más alto nivel".

Martin Zubimendi abrió el marcador en la primera mitad para su sexto gol de la temporada.

La búsqueda del título del Arsenal ha sido ayudada en las últimas semanas por los tropiezos de sus rivales por el título. El sábado, una casa de apuestas dijo que estaba pagando por el equipo de Arteta siendo coronado campeón por primera vez desde 2004.

Arteta dijo que el tamaño de la ventaja del Arsenal significaba "nada, todavía tenemos que ganar muchos juegos para lograr lo que queremos".

El City ha ganado uno de sus últimos seis partidos de liga y enfrenta la tarea desalentadora de un viaje a Anfield el domingo. Mientras tanto, el Villa perdió puntos por segunda vez en tantos juegos.

A pesar de adelantarse con un gol de Morgan Rogers en el Vitality Stadium, el Villa fue retenido a un empate después del empate del brasileño Rayan después del descanso.

El Chelsea es quinto después de una victoria cómoda en Wolves. El hat-trick de Palmer incluyó dos penales.

El internacional inglés es el primer jugador en anotar tres hat-tricks en la primera mitad en la Liga Premier.

West Ham en movimiento

Tres victorias en cuatro han dado al West Ham la esperanza de evitar el descenso.

Crysencio Summerville y Valentín Castellanos anotaron goles en la primera mitad para asegurar una victoria por 2-0.

La derrota del Nottingham Forest ante el Leeds el viernes significa que el West Ham está a solo tres puntos de su rival más cercano en la batalla por la supervivencia, y a solo seis del Tottenham .

El Newcastle ha perdido sus últimos tres en la liga, y ha ganado solo uno en ocho en todas las competiciones, después de una derrota por 3-2 ante el Brentford en St James' Park.

Dango Ouattara anotó el gol de la victoria en el minuto 85, seis minutos después de que el penal de Bruno Guimaraes lo igualara a 2-2.

El Everton remontó de un gol en contra para ganar 2-1 en Fulham .