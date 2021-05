Mancini extiende contrato con Italia hasta 2026

El técnico de Italia Roberto Mancini firmó el lunes una extensión de contrato que le atará hasta 2026, con lo cual se mantendrá a cargo de los Azzurri en los dos próximos dos mundiales.

La Federación Italiana de fútbol hizo el anuncio a tres semanas del inicio de la Eurocopa, en la que Italia enfrentará a Turquía en Roma para levantar el telón del torneo.

Mancini clasificó a Italia a la Eurocopa tras una campaña perfecta, cosechando 10 victorias.

Fue nombrado en 2018 luego que los Azzurri no pudieron clasificarse a la Copa Mundial de ese año bajo la dirección de Gian Piero Ventura.

"Me da mucha satisfacción que la gente esté contenta con el plantel que hemos armado y me siento optimista por el futuro", dijo Mancini. "En el año que viene tendremos la Eurocopa, las finales de la Liga de Naciones y la Copa Mundial. El objetivo será ganar — sabiendo que no será fácil y que la suerte también entra en juego".

Italia será anfitriona de la fase final de la Liga de Naciones en octubre. Se medirán contra España en una semifinal, mientras que Francia enfrentará a Bélgica en la otra.

El previo contrato de Mancini vencía al término del Mundial de 2022.