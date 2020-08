“Mao” Reyna llega segundo

El piloto potosino Enrique “Mao” Reyna conquistó la segunda posición de la competencia de las Fórmula 1.800 que se disputó en la pista del autódromo Ecocentro de Querétaro el pasado fin de semana.

Reyna Jr., había ganado la pole posición en lo que fue la calificación lo que auguraba para el campeón un desenlace de carrera a su favor al partir del lugar de privilegio.

Ante esto Enrique relata, “regresamos a casa con un buen segundo lugar, a pesar de que no era el sitio que esperábamos, pero estamos contentos con el resultado, pues es un campeonato corto y es importante sumar buenos puntos”.

Agregó, “el auto realmente espectacular, lideramos gran parte de la carrera e hicimos la vuelta más rápida, pero ya para los últimos giros me pesó la cuarentena y me ponché, con ello me fue imposible contener al segundo lugar que venía con un gran ritmo”.

Para finalizar, el volante potosino mencionó, “no queda más que trabajar sobre esos puntos e ir más fuertes a la próxima fecha que será en San Luis Potosí”.