Maradona, impactado por asesinato de jugador de Dorados; "espero que se haga justicia", dice

Ayer martes, se dio a conocer el asesinato del joven jugador de futbol de las Fuerzas Básicas, del equipo de los Dorados de Sinaloa, Mirsha Francisco de 20 años de edad.

El juvenil del Gran Pez fue asesinado con arma blanca, muy cerca del aeropuerto internacional de esta ciudad, en un aparente asalto.

La noticia conmocionó a sus compañeros y cuerpo técnico, quienes se manifestaron por diversos medios. Diego Armando Maradona, extécnico de Dorados, también envió un sensible mensaje tras el deceso del futbolista.

El "Pelusa" menciona que coincidió con Herrera Gastélum en su paso por Culiacán.

"Hoy, lamentablemente, me toca despedir a Mirsha Francisco Herrera Gastélum, jugador de las inferiores de @Dorados. Pude conocerlo en mi paso por el club, y la noticia de su asesinato me dejó muy impactado. Yo espero que se haga justicia, y que esto lleve algo de alivio a sus familiares. Lo lamento en el alma".