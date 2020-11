Maradona y su magia: las mejores jugadas del astro argentino

A 60 años de haber nacido en Buenos Aires, Argentina, este martes Diego Armando Maradona falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. La noticia conmocionó no sólo al futbol, sino trascendió por sus amistades, sus polémicas y, por supuesto, sus goles y jugadas.

Campeón del mundo en el mundial de México 86, habiendo dejado fuera en cuartos de final al acérrimo rival: Inglaterra, con dos de los goles más icónicos de la historia del futbol, Maradona no sólo pudo levantar el trofeo en el Estadio Azteca, también dio esa revancha a través del futbol a una Argentina lastimada por la Guerra de las Malvinas de 1982.

Pero su futbol no se resume a aquel mundial, Barcelona, Nápoli, equipos en los que militó, y la Juventus dejaron claro eso en sus redes sociales. En ellas compartieron materiales sobre cómo era ver jugar a Maradona en sus mejores momentos.

"El pelusa", como también se le conocía, fichó por el Barcelona en 1982 en donde tuvo una corta pero exitosa carrera con 38 goles en 58 partidos, hecho por lo que el club español publicó un par de videos en donde se aprecian varios de estos en sus dos años como blaugrana.

"¡Qué bueno que exististe, Diego!", es la descripción del clip en donde se aprecia cómo el "10" asiste a sus compañeros, burla a dos y tres rivales a costa de que el siguiente le plante una patada en la espinilla y, por supuesto, marca goles.

El Nápoli, equipo italiano que logró cinco títulos, incluida una Copa de la UEFA, durante los años en que el argentino jugó ahí, compartió otro material en donde "El pelusa", aún en tomas en blanco y negro, da cátedra de controles del balón, definiciones, marca de primera intención, de tiro libre y de penal.

Ho visto Maradona... pic.twitter.com/XeTOWnA9td — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 25, 2020

Uno de los videos que más respeto han mostrado por la muerte de, es uno compartido por la Juventus, equipo que no tuvo en su plantilla a, pero que sí lo vio como rival en la liga italiana.El clip compartido por el equipo de Turín recobra uno de los tantos goles marcados de tiro libre por el astro, sin embargo, este, quizá, sea el más famoso, pues se caracteriza que pese a su cercanía con la portería, el balón terminó en el ángulo superior izquierdo de la meta.

En el último material, de apenas 30 segundos, se muestra el que probablemente es el mejor gol en la historia de los Mundiales, como bien recoge el periodista Ciro Procuna (aunque la FIFA opine diferente).Los cuartos de final de México 86 en el Estadio Azteca es el escenario, el rival es Inglaterra, equipo que poco a poco se ve reducido pora su paso, se lleva a cinco jugadores y al portero incluido, lo demás es historia.