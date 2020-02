Maradona y sus escándalos con las drogas

El vínculo de Diego Armando Maradona y las drogas es un cuento de nunca acabar. Ahora circula un video en el que se especula que el actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata consumió alguna sustancia durante el partido ante Rosario Central.

Aunque el legendario exfutbolista argentino ha afirmado en múltiples ocasiones que ya está alejado de este problema de salud, son contadas las ocasiones en que ha recaído.

A continuación revivimos algunos de los escándalos más recordados de Maradona con las drogas.

PRIMERA VEZ

Ya retirado, el Diego reveló en una entrevista su primer contacto con este mundo. "Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez. En Barcelona. Ha sido el error más grande de mi vida".

EL PRIMER DOPING

En ese entonces futbolista del Napoli, Maradona dio positivo por cocaína a un control antidoping el 17 de marzo de 1991, por lo que fue sancionado con 15 meses sin jugar.

DETENIDO POR POSESIÓN DE DROGAS

También en 1991 es detenido por la policía en Argentina por posesión de drogas, aunque fue liberado un día después tras pagar una fianza.

FUERA DE UN MUNDIAL

En pleno Mundial de Estados Unidos 1994, el Pelusa fue el elegido para un control antidoping tras el partido ante Nigeria. Una emblemática imagen de la enfermera acompañando al jugador. Posteriormente se anunció que dio positivo y fue dado de baja del torneo. "No me drogué, me cortaron las piernas", fue su declaración.

PENOSO MOMENTO EN RUSIA

Ya retirado y apoyando a la Selección Argentina en el Mundial 2018, el Diego fue captado en bochornosas situaciones durante el duelo con Nigeria. Exaltado, dormido, insultando y con un sospechoso polvo blanco en sus manos.