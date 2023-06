Maratonista apoya comunidad Rarámuri

Luis Martínez, un Ultramara-tonista proveniente de Chihuahua, está llevando a cabo una misión extraordinaria: correr un maratón de 42 kilómetros en cada estado del país, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a la comunidad Rarámuri en la sierra Tarahumara.

Antes de iniciar su recorrido en la capital de San Luis Potosí, desde la Plaza de Armas, Luis Martínez se reunió con el titular de Deporte de la ciudad para discutir su proyecto llamado “32 estados en pies ligeros”.

“Tuve una operación en la columna vertebral y estuve cerca de quedar con discapacidad motriz. Afortunadamente, superé esa situación y, como agradecimiento, comencé a correr. Durante uno de los ultramaratones en los que participé en Chihuahua, conocí a la comunidad Tarahumara y Rarámuri. Al observar todas las necesidades de ese lugar, quise apoyar y no llegar con las manos vacías, pero no sabía cómo. Así fue como surgió este proyecto y este año mi objetivo es llegar a cada estado y correr un maratón. Por eso estoy aquí en San Luis Potosí”, explicó Luis Martínez.

El atleta destacó la importancia de la mentalidad en esta hazaña aparentemente sobrehumana: “Todo está en la mente, uno se prepara para la vida. Aunque no recomendaría a la gente que corra bajo el sol, ya que es muy peligroso, si uno lo hace es porque se conoce a sí mismo y sabe cómo enfrentar esos desafíos. El objetivo es seguir adelante y no detenerse”.

A pesar de no contar con recursos económicos, ni con vehículo de apoyo ni comitiva de nutrición, Luis Martínez no se desanima. Aunque ha llegado a dormir en la calle en algunas de las entidades por las que ha pasado, eso no impide que siga luchando por su objetivo final.

La valentía y determinación de Luis Martínez son admirables, ya que está utilizando su pasión por el atletismo para marcar la diferencia en la vida de la comunidad Rarámuri. Su noble gesto inspira a todos a seguir adelante, superar los obstáculos y apoyar a aquellos que más lo necesitan.