Marcelo Flores, duda en el Oviedo para el derbi asturiano

OVIEDO, España (EFE).- El Real Oviedo regresó al trabajo este miércoles con la preocupación de saber si el mexicano Marcelo Flores podrá jugar o no el derbi asturiano contra el Sporting del próximo sábado, ya que el extremo saltó al césped con el resto del equipo pero no completó la sesión debido a unas molestias ante las que el cuerpo técnico decidió ser cauto.



Flores salió al campo el primero para jugar con el balón mientras llegaban el resto de compañeros, algo muy habitual en el joven jugador mexicano, pero tras completar la primera parte de la sesión sintió de unas molestias que le hicieron acudir al interior de las instalaciones a consultar si continuar o no.

Finalmente, y tras intentar seguir, el cuerpo técnico instó al mexicano a cuidarse y no arriesgar, por lo que éste decidió no completar la sesión y no forzar y esperar para conocer su evolución en la sesión de mañana, jueves, la penúltima antes del derbi (20:00 horas GMT).

El mexicano está teniendo cada vez más peso en el esquema de Álvaro Cervera, en el que se ha hecho con titularidad en tres de los cuatro últimos partidos de LaLiga Smartbank, y apunta a repetir en el once ante el eterno rival si las molestias finalmente no se lo impiden.

Tampoco se entrenó con el grupo Carlos Pomares, baja de última hora ante el Eibar, y Miguelón lo hizo a menor ritmo, mientras que la buena noticia del entrenamiento la protagonizó un David Costas que, pese a caerse del once por unos problemas en la espalda, este miércoles entrenó ya con normalidad.