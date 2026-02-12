logo pulso
Marcelo Flores renuncia al Tri

El futbolista de Tigres recibió permiso de FIFA para jugar con Canadá

Por AP

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
México.- El mediocampista Marcelo Flores renunció a México y de ahora en adelante representará a la selección de Canadá.

De padre mexicano, Flores nació en Georgetown, Ontario. El jugador de 22 años disputó tres partidos con la selección absoluta de México y necesitaba la aprobación de la FIFA para poder jugar con los canadienses.

El cambio apareció en la plataforma de la FIFA de Cambio de Asociación el miércoles.

Flores, quien se formó en la academia del Arsenal de la Liga Premier inglesa, disputó una temporada con el Real Oviedo en la segunda división de España, antes de firmar con los Tigres de la primera división de México en 2023.

El mediocampista ofensivo, que no juega con la selección mayor de México desde 2022, está teniendo su mejor temporada en la liga mexicana, con tres goles en cinco partidos del torneo Clausura.

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, convocó a Flores para los partidos amistosos en noviembre y enero, pero no asistió mientras esperaba la aprobación de la FIFA.

Flores podría debutar con los canadienses el próximo marzo, durante una ventana FIFA en la que Canadá enfrenta a Islandia y Túnez el 28 y el 31 de marzo, respectivamente.

Canadá, México y Estados Unidos serán anfitriones del Mundial 2026.

