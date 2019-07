Marcelo García es 3ero. en campeonato de las Mikel`s Trucks

El piloto ISQUISA se mantuvo en la pelea por la punta toda la carrera y se quedó muy cerca de subirse al podio, con este resultado mantiene la 3era posición y está a 8 puntos del líder.

Buena actuación fue la que tuvo el piloto de la camioneta #21 representante de Isquisa – Fertisquisa – Nitrousquisa – Más Cultivos – Soluisquisa – Isquicote – ProRally Marcelo García Serna quien estuvo metido de lleno en la pelea por ganar la carrera de las Mikel´s Trucks.

Una carrera espectacular de principio a fin donde los 4 primeros mantuvieron a la afición chihuahuense de pie con los constantes cambios de posición y la definición de la carrera en la última vuelta donde Marcelo cruzó la meta en la cuarta plaza.

"Fue sensacional la carrera, muy entretenida y muy larga, me sentí muy bien en la camioneta que me puso el ProRally, de paso quiero agradecerles a todos los que trabajaron en que mi unidad estuviera lista para esta carrera. Tuvimos un momento en que nos metimos primeros, hubo la oportunidad y me fui al ataque sin embargo el ritmo de mis compañeros de profesión era muy fuerte así que nos mantuvimos cerca buscando otra oportunidad", indicó.

"Al final nos quedamos a un pasito del podio, por un pequeño contacto con un compañero, así es esto, no arriesgué de más, con este 4to lugar sumamos puntos, que eso será lo importante en cada carrera, sacar puntos en cada fecha. Se demostró que somos rápidos y para Querétaro las cosas van a ser mejores. Le agradezco a mis patrocinadores, a toda mi familia, a mi abuelo que está muy contento con los resultados y me da la paciencia para saber que aún hay tiempo de llegar a la cima del campeonato y vamos por más", apuntó García.