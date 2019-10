Marco Marín, a la caza de otro triunfo

Luego de obtener su primera victoria y consolidarse en el liderato de la FB y Bohn Mikel´s Trucks, Marco Marín, está listo para llegar a Puebla este fin de semana con la firme convicción de continuar poniendo tierra de por medio en la lucha por el campeonato, además de ir a la caza de su mejor resultado en la categoría Nascar Challenge; esto junto a Nascar Peak México en el autódromo Miguel E. Abed.

Siendo el piloto más constante de FB y BohnMikel´s Trucks y apuntarse su primer triunfo con la camioneta #63 Health 1st Solutions- Fuel Flex; le valen al tapatío para colocarse en el liderato general con una suma de 366 puntos. Por ello y ante lo cerrado que se encuentra el campeonato, Marco tiene en la mira repetir la victoria, para aumentar la ventaja con un buen colchón de cara al final de temporada.

"Guadalajara fue sumamente especial, por fin se dio el triunfo que tanto se ha buscado y logramos hacerlo en casa, pero eso ya quedó atrás. Ahora estamos enfocados en Puebla, tenemos el liderato, pero la ventaja sigue siendo corta, así que estaremos buscando una nueva victoria que nos permita sumar y seguirnos despegando en la lucha por el campeonato", comentó el tapatío.

Por otra parte, en Nascar Challenge tendrá un nuevo compromiso a bordo del auto #63 Health 1st Solutions - Fuel Flex, en donde ha mostrado un crecimiento y aprendizaje importante que querrá seguir manteniendo para ir por el Top-10 general.

"La categoría Challenge ha representado un aprendizaje enorme para mí, he crecido mucho, tenemos un buen auto que me permite dar todo en cada fecha y esta no será la excepción. Tengo firmes los objetivos, me siento muy bien porque poco a poco se han cumplido y seguiré por ese camino en el Miguel E. Abed", expresó Marco Marín.