María Fassi anhela cerrar 2022 con mejores resultados su temporada

María Fassi es una de las golfistas que forman parte de una generación 'dorada' del golf mexicano. Ya lleva tres años en el LPGA Tour, pero en la temporada 2022 no ha podido conseguir los resultados que se trazó. Batallar contra la pandemia y una lesión en la rodilla no le han permitido tener la preparación deseada, pero espera que pueda revertir sus resultados y tener un cierre digno de año.

"Ha sido un año complicado, pero de mucho aprendizaje. Hay mucha ilusión de cerrar de buena forma y con eso consolidarme en la parta alta del ranking. Estoy confiada de que el trabajo que hemos hecho pronto dará frutos y sé que en esta carrera la paciencia es fundamental", comentó la golfista en conferencia.

La golfista hidalguense de 24 años reveló su 'fórmula' para poder terminar la temporada dentro de las mejores 70 del ránking y así tener la oportunidad de disputar los siguientes Majors, "Tengo que encontrar mucha más paz en el campo, tengo que disfrutar las rondas. Quiero poder llegar a ser un ejemplo a seguir para todos los que están viendo y que puedan ver una buena persona, antes de una buena golfista. Este último año he trabajado más fuerte que nunca y seguir haciéndolo, tener fe y confianza de que las cosas van a llegar pronto", respondió Fassi.

Le restan 10 torneos en lo que va del año y sus destellos mostrados en el LPGA Tour le han permitido seguir con la mira puesta en sus objetivos, "Sé que estamos por el camino correcto, he tenido destellos que permiten ilusionarnos. En cada torneo se aprende algo, y eso es lo lindo de este deporte, que además es muy complicado, en el golf se juega muchas veces y solo ganas unas cuantas, es difícil, pero es el mejor qué hay", finalizó.