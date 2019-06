María Fassi tiene debut deseado como profesional de la LPGA

María Fassi tuvo el debut deseado como profesional de la LPGA. La mexicana, con una tarjeta de un golpe bajo par (283 impactos), cerró en la posición 12 del US Women's Open.

"Mi participación me llenó de orgullo", dijo la hidalguense vía telefónica a EL UNIVERSAL Deportes. "Empiezo mi carrera con muchísima ilusión, tengo ambición de sobresalir en la temporada".

El Major se lo llevó la coreana Jeongeun Lee (-6), quien sorprendió a las líderes de la última ronda Celine Boutier y Yu Liu (-4), en el Country Club de Charleston.

Gaby López, en su tradicional vestimenta con los colores de la Bandera Mexicana, salió del Top 10, tras una complicada ronda, en la que firmó ocho bogeys y cerró el certamen en el sitio 30 (+7).

En su estreno como profesional, Fassi superó la posición de Lorena Ochoa en el Welch's/Fry's Championship del 2003, en el que debutó en su primera temporada como jugadora de LPGA. La tapatía cerró séptima en el Welch's/Circle K Championship del 2001, mas compitió como amateur.

"Fue una semana soñada para mí. Si antes de arrancar me hubieran dicho que me ubicaría entre las mejores 12 golfistas del US Open lo firmaría todos los días", comentó la hidalguense.

María continuará sus primeros pasos como profesional el jueves en la ronda inicial del Shoprite Classic, en Nueva Jersey.

