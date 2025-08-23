Maria Sharapova y Mike y Bob Bryan ingresan al Salón de la Fama del Tenis Internacional

NEWPORT, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Serena Williams hizo una aparición sorpresiva —y temprana— en el Salón de la Fama del Tenis Internacional, emergiendo desde detrás del escenario para presentar a su "antigua rival, antigua fan y amiga para siempre" Maria Sharapova, exaltada como nueva integrante del recinto el sábado por la noche.

Williams, campeona de 23 torneos de Grand Slam y que será elegible para su propia consagración en 2027, provocó suspiros y gritos de la multitud en el santuario de Newport.

"Hay sólo unas pocas jugadoras en mi carrera que me desafiaron a ser la mejor, cada vez que salíamos a la cancha", dijo Williams. "Maria Sharapova fue una de ellas. Siempre que veía su nombre junto al mío en el sorteo, me aseguraba de practicar más duro".

Y el sentimiento era mutuo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es un regalo tener a alguien que te motiva a alcanzar esas alturas. Y siempre le estaré agradecida por sacar lo mejor de mí", dijo Sharapova en su discurso. "Ambas sabíamos que no había otra forma que luchar con todo nuestro corazón... Ambas odiábamos perder más que cualquier otra cosa en este mundo, y ambas sabíamos que la otra era el mayor obstáculo entre nosotras y el trofeo".

Sharapova, la primera rusa en alcanzar el número uno en el ranking y una de las diez mujeres en completar el Grand Slam en su carrera, fue acompañada en la Generación de 2025 por el dominante equipo de dobles formado por Mike y Bob Bryan. Los hermanos gemelos terminaron su discurso con uno de sus característicos choques de pecho.

Martina Navratilova, Jim Courier, Stan Smith y Andy Roddick, integrantes del Salón de la Fama, estuvieron entre los presentes, vistiendo sus blazers azules del Salón de la Fama. Sharapova y los hermanos Bryan también recibieron una raqueta de tenis fundida que es la nueva oferta del salón para los inducidos.

Sharapova fue descrita en su video introductorio como alguien que "combinó tenacidad con glamour", y algunos de los elegantes atuendos con los que compitió ya están exhibidos en el salón, incluyendo un vestido inspirado en un esmoquin que usó en 2008, cuando ganó Wimbledon.

Williams señaló que su rival fue la atleta femenina mejor pagada del mundo durante 11 años consecutivos, impulsada por ingresos de patrocinios que superaron sus ganancias en la cancha.

"Nos mostró a todos cómo llevar la excelencia en la cancha y convertirla en excelencia en los negocios, la moda, el branding y todo lo que tocó", dijo Williams. "Cambió la forma en que las mujeres no sólo se acercaban al tenis, sino al deporte y a las oportunidades. Nos mostró que puedes ser feroz en la cancha y estratégica fuera de ella, y ser ella misma sin ofrecer disculpas todo el tiempo".

Sharapova dijo que su inducción le dio la oportunidad de mirar hacia atrás, algo que trató de no hacer cuando jugaba. Y atribuyó su éxito a "abrazar las luchas y apoyarse en las cosas difíciles".

"Cuando inevitablemente las voces te dicen que te relajes, que redondees tus bordes, que apagues tu ambición, espero que encuentres una manera de ignorarlas", dijo. "Compite ferozmente. Eleva tu estándar. Establece metas que te intimiden. Y no olvides celebrar tus victorias, por pequeñas que sean.

"Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida", dijo. "¡Y qué vida tan notable, notable! Y estoy profundamente agradecida por ello".

Los Bryan compartieron un discurso como si estuvieran turnándose para golpear en una cancha, alternando en el micrófono mientras agradecían a entrenadores, amigos y compañeros del equipo de la Copa Davis. Durante su carrera, ganaron 119 títulos de la ATP, incluidos 16 del Grand Slam y una medalla olímpica de oro. Pasaron un récord de 438 semanas en la cima del ranking mundial.

Navratilova, quien ganó el título de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos en 2006 con Bob Bryan, acreditó a los hermanos el evitar que las disciplinas de dobles fueran olvidadas.

"No muchos atletas trascienden su deporte", dijo. "Que unos gemelos lo hagan es asombroso".

Bob Bryan dijo que tuvo suerte.

"Durante la mayor parte de mi carrera, tuve al jugador número uno del mundo al otro lado del pasillo", indicó.

"El dobles fue nuestro amor desde el primer día", dijo Mike Bryan. "Nos encantaba todo sobre el dobles. Nos encantaba la estrategia, el trabajo en equipo, compartir, y los altibajos. Como nuestras personalidades, nuestros juegos se complementaban perfectamente".