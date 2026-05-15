Marineros superan a Astros de Houston
HOUSTON.- Luke Raley conectó un jonrón de tres carreras, Mitch Garver añadió su primer cuadrangular de la temporada y los Marineros de Seattle doblegaron el jueves 8-3 a los Astros de Houston.
Raley produjo las primeras carreras del juego en la primera entrada con su décimo jonrón del año y el tercero en esta gira. Garver, como receptor titular en sustitución del lesionado Cal Raleigh, añadió un batazo en la cuarta que impulsó a J.P. Crawford y puso a Seattle arriba por 5-1.
Cole Young agregó un doble impulsor de una carrera en la sexta, y Crawford conectó un doble en la octava para remolcar a Brice Matthews y cerrar la cuenta de los Marineros.
El dominicano Luis Castillo (1-4) consiguió su primera victoria del año tras lanzar 5 2/3 entradas y permitir tres carreras con cuatro hits. Ponchó a seis bateadores y otorgó cuatro bases por bolas.
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Su compatriota Domingo Gonzalez lanzó los dos últimos episodios y permitió un hit.
El cubano Yordan Alvarez conectó jonrón por 14ª vez este año en el tercer inning, y Braden Shewmake anotó dos carreras con un doble en el sexto.
Mike Burrows (2-5) cargó con la derrota tras permitir siete carreras con ocho hits en 5 2/3 entradas.
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