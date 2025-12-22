Márquez prepara a su equipo de trabajo
México.- Luego de la Copa del Mundo de 2026, la Selección Mexicana vivirá un enorme cambio generacional, mismo que será iniciado por Rafael Márquez, exjugador del FC Barcelona y ahora auxiliar de Javier Aguirre.
El exjugador del Atlas, y quien cuenta con experiencia en las categorías inferiores del equipo culé, tomará las riendas del Tricolor, buscando con su idea de juego ganarse la confianza de los aficionados con miras a la siguiente justa de la FIFA.
Con ese objetivo claro y el regreso a las eliminatorias de la Concacaf, se han empezado a dar a conocer los planes de Márquez, quien, con la experiencia de trabajar junto a Javier Aguirre, ha entendido la importancia de tener un buen cuerpo técnico.
La lista, que se confirmará tras el final de la participación de México en el torneo de la FIFA, ya tendría a sus primeros elementos, quienes harán equipo con Rafael y la nueva generación de jóvenes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El primer nombre que resalta entre los hombres de confianza de Márquez es Vidal Paloma, exdirector de fuerzas básicas en Atlas, quien tuvo un paso por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.
Alfredo Talavera, exjugador de Toluca y Chivas, sería otro de los integrantes del grupo, responsable del manejo de los arqueros durante todo el proceso.
Por último, Andrés Guardado, exfigura del Real Betis, actualmente en el equipo español trabajando en categorías juveniles, recibió la invitación para sumarse al proceso.
no te pierdas estas noticias
FIFA anuncia distribución de premios para el Mundial 2026
El Universal
Conoce la millonaria distribución económica de la Copa del Mundo 2026
CEO de Red Bull asegura que Max Verstappen se retirará en Red Bull
El Universal
Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull, habla sobre la lealtad de Max Verstappen y su futuro en la Fórmula 1. Detalles del contrato y expectativas para la próxima temporada.
Gilberto Mora destaca como promesa del futbol mexicano
PULSO
El futbolista Gilberto Mora logra un hito al ser el máximo goleador Sub-17 de 2025