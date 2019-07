Martino acepta el VAR puede ser tedioso, pero es una buena herramienta

El uso del Video Asistente Arbitral (VAR) puede resultar tedioso, aceptó el técnico argentino de la selección mexicana de futbol, el argentino Gerardo Martino, quien, sin embargo, aceptó que disminuye el margen de error.

"En México también se utiliza; también, yo no tengo porque no creerle a la gente de la organización, respecto a los motivos por los cuales no está, lo que si es cierto es que a veces el VAR, mirando la Copa América (Brasil 2019) parece bastante tedioso por la cantidad de tiempo que se demora en revisar", dijo.

Indicó, sin embargo, que su uso permite una mayor justicia en los partidos, luego que en el juego de cuartos de final ante Costa Rica el gol del empate de los "ticos", que obligó a los tiempos extra y penales, se dio por una falta inexistente.

"Es una herramienta que disminuye mucho el margen de error; el otro día ante un resultado en penales es diferente, pero se hubiese cometido una injusticia. Seguramente a futuro la tendremos incorporada en los torneos de Concacaf", estableció.

En conferencia de prensa, indicó que sin duda le sorprende que en una competencia como la Copa Oro no se use este apoyo para los silbantes, ya que es algo que se aplica en torneos muy importantes.

"Probablemente yo tenga las mismas interrogantes que tengamos todos; se hace difícil pensar que cuando hoy es una herramienta donde todo el mundo lo utiliza y lo vemos en todas las competencias internacionales a nivel selección, donde se utiliza en Estados Unidos, creo que fue la primer liga que la empezó a utilizar", apuntó.

Por otra parte, respecto del duelo de semifinales que sostendrán con Haití, explicó que es un rival que explota al máximo sus virtudes en el terreno de juego.

"Haití es un equipo tremendamente efectivo que aprovecha al máximo las posibilidades que le da el rival de meterse al partido, Costa Rica se lo permitió y lo aprovecharon, le dieron vuelta; Canadá se lo permitió y lo han aprovechado", recordó.

Destacó que es un equipo "con el que hay que trabajar los 90 minutos con mucha intensidad y con mucha atención, porque las mínimas concesiones que les das y las aprovechan. "

"Es un equipo que ha modificado el esquema, veremos con que nos encontraremos mañana, sabiendo que mi obligación es darle la mayor cantidad de información posible a mis futbolistas", sentenció.

El Tri cerró su preparación de cara al duelo de semifinales que sostendrá este martes ante Haití en el estadio de la Universidad de Phoenix, a las 19:00 hora local (21:00 del centro de México).