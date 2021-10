Martino probará a jugadores de la Liga MX contra Ecuador

México.- La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en Charlotte este miércoles en partido amistoso, pese a no ser Fecha FIFA, y donde Gerardo Martino aprovechará para probar a jugadores mexicanos de la Liga MX, ya que no habrá jugadores de otras ligas.

La promoción para la venta de boletos de este encuentro por parte de Soccer United Marketing (SUM), fue con jugadores que no fueron convocados, ya que aparecen Jonathan Dos Santos (Galaxy), Rodolfo Pizarro (Inter de Miami) y César Montes (Rayados).

Los dos primeros, jugadores de la MLS, pudieron haber estado presentes, sin embargo, los clubes de la liga estadounidense no los habrían prestado, al no ser fecha FIFA. Por su parte, el "Cachorro" no formó parte de la lista debido a la final de Concachampions a disputarse el jueves entre Rayados y América.

Los boletos rondan entre los 30 y 225 dólares. Ya se pueden apreciar bastantes zonas agotadas del estadio de las Panteras de Carolina de la NFL.

ANUNCIA A LOS CONVOCADOS

Para este amistoso que se jugará el miércoles 27 de octubre, el ´Tata´ llamó a los siguientes futbolistas, todos ellos de la Liga MX:

Rodolfo Cota, Jonathan Orozco, Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Víctor Guzmán, Haret Ortega, Osvaldo Rodríguez, Roberto Alvarado, Jesús Angulo ´Canelo´, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Alan Cervantes, Erick Lira, José Ramírez, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Eduardo Aguirre y Santiago Giménez.