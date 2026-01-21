Martinoli y Luis García debaten sobre convocados de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Este jueves la Selección Mexicana disputará el primero de sus dos partidos amistosos esta semana y la gran novedad es la cantidad de futbolistas de Chivas del Guadalajara que nutren la convocatoria del Tri, que supera a los representantes de su acérrimo rival, el América. Sin embargo, Christian Martinoli y Luis García discutieron al respecto.

En su programa "Farsantes con Gloria", la dupla de comentaristas de TV Azteca debatió sobre la convocatoria de Javier Aguirre y sobre los favoritos a ser campeón del torneo Clausura 2026, tomando en cuenta la ausencia de seleccionados mexicanos previo al Mundial 2026.

Luis García fue contundente en su opinión. Aseguró que la presencia de ocho jugadores de Chivas "es una mentira", ya que esta convocatoria no es por Fecha FIFA, lo que propicia la ausencia de los jugadores mexicanos que militan en Europa.

"Chivas pone 8 jugadores que es una mentira porque Chivas no es proveedor de la Selección Nacional", declaró el 'Doctor', que cuando mencionó que "América te va a llevar a Reyes...", fue interrumpido por una burla de Martinoli hacia el equipo azulcrema.

"América primero que meta un pinc... gol", dijo a modo de burla por los tres partidos del Clausura 2026 sin anotaciones de las Águilas, pero Luis García respondió.

"Pin... antiamericanistas están lastimando, no hemos metido gol pero sólo hemos perdido un partido y porque nos echaron a Juárez de manera injusta", dijo a modo de defensa del equipo de Coapa.