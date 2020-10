Más contagios de Covid en la NFL

Vaya miércoles para la NFL, que recibió cuatro casos de Covid-19 en tres equipos: Nueva Inglaterra, Tennessee y Las Vegas. Stephon Gilmore, cornerback de los Patriots y el mejor jugador defensivo de 2019, dio positivo por coronavirus.

Además se reportaron otro par en los Titans y Maurice Hurst, de los Raiders, informó Tom Pelissero. Hasta el momento, ningún partido de este domingo se ha movido, a pesar de que se estudian posibilidades.

Nueva Inglaterra -que el sábado informó que su quarterback, Cam Newton, fue contagiado- viene de enfrentar a Kansas City en un improvisado lunes por la noche. De acuerdo con los reportes locales, los Chiefs no presentaron contagios por Covid-19.

La franquicia entrenará hoy vía remota; el domingo, los Pats reciben a los Broncos de Denver en el Gillette Stadium. En Nashville, los casos no frenan y con este último par ya son 18 casos de coronavirus dentro de los Titans en menos de dos semanas.

Tennessee tiene agendado enfrentar el fin de semana a los Bills de Buffalo, pero todavía no se han presentado a sus instalaciones para entrenar, debido al brote dentro de la organización.

La NFL ya movió su calendario y no tiene espacio para acomodarle otro cambio. Por último, los Raiders colocaron al defensivo Maurice Hurst en la lista de reserva por Covid-19.