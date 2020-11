Más de 100 muertes de luchadores marcan un negro 2020

La lucha libre mexicana se ha teñido de negro a lo largo del 2020. La muerte ha puesto contra la lona al pancracio, cobrando hasta el momento, la vida de más de cien luchadores activos y en retiro.

Aunque sería natural ligar la ola de decesos con la pandemia de Covid-19, que ha azotado al mundo, lo cierto es que el listado mortal inició el miércoles 8 de enero, con la partida del Marqués.

Tres días después, el fallecimiento de La Parka, quien se recuperaba de una lesión sufrida durante una batalla, impactó al medio. El Vaquero de Texas Jr. y Príncipe del Futuro, sumaron sus nombres antes de finalizar el primer mes del año.

El mes de febrero solo registra la muerte del Delfín Azul, pero también perdió la vida el promotor de la zona del Bajío, Martín Landeros. En marzo, Birdman y el réferi Paco Niño dejaron de existir. Toro Salvaje, Black Demon, Araña Atómica, Indio Loco Jr., Warrior Steel II, Ciclón Azul y El Sultán, partieron a otra dimensión, entre el 10 y el 30 de abril.

Una docena de gladiadores engrosaron la lista en el mes de mayo. Pantera Azteca, Mercenario, Azufre, Mr. Justicia, Discovery, Sangre Fría, Mohawk, La Tapatía, Silver Fox, el Exótico Peña, Estrella de Mar y Águila Tapatía.

Junio ha sido el más letal. Amaneció con el adiós de Casanova y el martes 2 de junio, Indio Yoko, sucumbió en la batalla con la huesuda. Esa misma tarde se confirmó la muerte del veracruzano Dragón Chino II, y dos días después tocó el turno al Matemático II y Súper Bracito. El Impala, Káiser, El Extraño, Bello Andy, Arlequín, Ares el Guerrero, Sombra Vengadora, Súper Potro Salvaje, Sangre Guerrera y Temerario I se unieron al viaje sin retorno.

Aún no se llegaba a la mitad del mes cuando el legendario Herodes dio su último suspiro. El Antifaz, Molusco, Estrella Blanca III, Carnicero Aguilar, Kilowatito, Gran Titán, Cash, Anubis Black, Soldado de Plata, Anubis, El Audaz y El Musulmán cerraron una época trágica para el deporte de los costalazos.

Julio aportó las muertes de Furia Guerrera, Puño de Acero, Espiral Negro, Puma Ancestral, El Exorcista, Pitufo, Gabriel o Gabriela, Alfil IV, El Cadete, Anticristo, Relámpago Gómez, Imagen de Oro, Centella Roja, Fúnebre, Fantasma Negro, Golden Bull, Rayo Justiciero, El Costeño y Criss Venom.

Mientras que agosto será recordado por el adiós del anunciador Armando 'Mucha' Crema Gaitán, pero con él se fueron también, Potro Salvaje, Golden Jr., Ráfaga, Mixteco I, Mini Elektra, Prince Boy, Sirio, Tortuga Ninja Miguel Ángel, Diamante Azul, Geo y Halcón Real.

Águila Azteca, Bestial, Tigre de Guanajuato, Taboo (hermano de la Parka), Murciélago Infernal, El Depredador y Ráfaga Ortiz, dejaron de existir en septiembre.

La huesuda no descansó en octubre, y el sábado 17 se llevó al joven enmascarado, Príncipe Aéreo, quien murió luego de luchar en la Arena San Juan, Pantitlán, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México.

Alcanzó en el más allá a El Último Cholo, Bravo del Norte, Guerrero Ninja, Mr. Brisa, Espantito, Killer Man, Tornado, Tigre Romano y Coco Bronce.

Noviembre está en curso y los decesos no paran. El Enigmático, Máscara de Hierro, Tormento Chino I, así como el acapulqueño Ludwing Star y Septiembre Negro Jr., han perecido hasta el momento, éste último, apenas el jueves pasado, víctima de cáncer.