Mateus Uribe sufre terrible lesión tras anotar gol con el Porto

Mateus Uribe anotó con el Porto, pero no hubo celebración de gol. Darle la ventaja a los suyos, en el Estadio Braga Municipal, le costó al examericanista una lesión en la Liga de Portugal.

Apenas a los seis minutos de juego, en la visita al Braga, el mexicano Jesús "Tecatito" Corona sirvió un pase al área. Uribe leyó la jugada y llegó a la cita con el balón para empujarla a las redes contrarias; sin embargo, en la carrera para superar la marca, su rodilla izquierda se trabó con el zaguero rival, lo que ocasionó la lesión.

Los gestos de dolor eran evidentes en las imágenes de la televisión portuguesa. El mediocampista cafetero no pudo continuar y abandonó la cancha; Sergio Olivera lo sustituyó.

El Porto sólo tiene pendiente terminar con este cotejo, para dar cerrojo a una exitosa campaña 2019-20, la cual conquistaron desde su victoria del pasado 15 de julio.

De concretar el triunfo ante el Braga, los Dragones del "Tecatito" y de los ex del América Uribe y Agustín Marchesín, acabarían la liga con 85 puntos.

Será en las próximas horas que el Porto anuncie el parte médico de Mateus.