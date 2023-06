Matheus Dória recibió carta de naturalización; podrá jugar con el Tri

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- Desde hace algún tiempo Matheus Dória mostró sus deseos por volverse mexicano y este kunes ha recibido su carta de naturalización.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el defensa nacido en Brasil compartió el siguiente mensaje:

"¡QUÉ CHINGÓN SE SIENTE SER MEXICANO! Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir, con todo el orgullo del mundo que SOY MEXICANO. Gracias a toda la gente del Club que me ayudó para que esto sea posible, a mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón, por la cual me enamoré de este gran país, que me recibió siempre con los brazos abiertos. Y como dice Chavela Vargas: 'Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana'", escribió el ahora Tricolor.

Esta carta se le ha entregado al futbolista de 28 años en medio de los rumores que lo colocan como nuevo jugador del Cruz Azul, pues llegaría a La Máquina como refuerzo para el Apertura 2023.

Matehus Dória podría jugar con la Selección Mexicana

Ahora que ya está naturalizado mexicano, Matehus Dória podría ser elegible para vestir la camisa del Tricolor.

Con Brasil no vio actividad oficial, por lo que si Diego Cocca quiere tomarlo en cuenta, estaría disponible para jugar con el cuadro nacional.

Cabe recordar que el último naturalizado que jugó con México fue Rogelio Funes Mori, un constante en la era del "Tata" Martino.