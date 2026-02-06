Matthew Stafford el MVP de la NFL

SAN FRANCISCO.- Matthew Stafford superó a Drake Maye para llevarse el premio de la AP al Jugador Más Valioso de la NFL el jueves, en la carrera más cerrada desde que Peyton Manning y Steve McNair compartieron el galardón en 2003.

Stafford recibió 24 de los 50 votos para el primer lugar, mientras que Maye obtuvo 23. Sin embargo, Maye tiene la oportunidad de llevarse a casa esta semana un Trofeo Vince Lombardi.

Encabezará el ataque de los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo, cuando dispute el Super Bowl ante los Seahawks de Seattle.

Myles Garrett fue elegido de manera unánime como el Jugador Defensivo del Año, tras una temporada en la que estableció un récord con 23 capturas.

El receptor All-Pro Jaxon Smith-Njigba superó a Christian McCaffrey para el premio al Jugador Ofensivo del Año.

Mike Vrabel de Nueva Inglaterra recibió más apoyo que Liam Coen de Jacksonville para obtener el galardón como Entrenador del Año, se convirtió en el séptimo estratega en obtener la distinción con 2 equipos diferentes.

McCaffrey se convirtió en el primer corredor en 24 años que ha ganado el premio al Regreso del Año. Carson Schwesinger, linebacker de los Browns, recibió apoyo arrollador como el Novato Defensivo del Año.

El receptor abierto de los Panthers, Tetairoa McMillan, arrasó con el premio al Novato Ofensivo del Año.

El coordinador ofensivo de los Patriots, Josh McDaniels, ganó el premio al Entrenador Asistente del Año en la primera temporada de su tercer período con el equipo.

Un panel nacional de 50 miembros de los medios que cubren regularmente la liga completó la votación antes de que comenzaran los playoffs. Los votantes seleccionaron a cinco candidatos principales para los ocho premios.