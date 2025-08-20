Mauricio Sulaimán revela que Julio César Chávez "está deshecho"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 (EL UNIVERSAL).- El martes 19 de agosto, el boxeador mexicano Julio César "N" fue entregado a México por parte de las autoridades de Estados Unidos.

El hijo de la Leyenda tenía una orden de aprehensión en su contra, y ya se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora.

Esta situación tiene "deshecho" al Gran Campeón Julio César Chávez, de acuerdo en palabras de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"He platicado constantemente con su papá. Obviamente, como padre está deshecho, está indignado por muchas cosas que han sucedido. Y repito, ya está en manos de las autoridades mexicanas", declaró en el tradicional martes de café.

"Veremos de qué se trata, porque hay mucha mala información, mucho desconocimiento y hasta que no se sepa realmente de qué se trata, pues no se puede opinar de manera formal", agregó el líder del CMB.

El Junior afrontaba un proceso legal en Estados Unidos, donde fue detenido a principios de julio por ingresar de manera ilegal y es señalado de tener presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

"Ya está en México, que es algo en lo que había gran incertidumbre desde su detención. Ha causado mucha noticia, especulación, una vergonzosa participación en redes sociales de gente oportunista, de mal corazón, que no tiene ni la menor idea de nada de lo que escribe ni de lo que sabe, solamente opinan para lastimar", lanzó contundente Sulaimán.