logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mauricio Sulaimán revela que Julio César Chávez "está deshecho"

El boxeador Julio César Chávez enfrenta un duro golpe al ser entregado a las autoridades mexicanas por presuntos lazos con el Cartel de Sinaloa

Por El Universal

Agosto 20, 2025 04:30 p.m.
A
Mauricio Sulaimán revela que Julio César Chávez está deshecho

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 (EL UNIVERSAL).- El martes 19 de agosto, el boxeador mexicano Julio César "N" fue entregado a México por parte de las autoridades de Estados Unidos.

El hijo de la Leyenda tenía una orden de aprehensión en su contra, y ya se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora.

Esta situación tiene "deshecho" al Gran Campeón Julio César Chávez, de acuerdo en palabras de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"He platicado constantemente con su papá. Obviamente, como padre está deshecho, está indignado por muchas cosas que han sucedido. Y repito, ya está en manos de las autoridades mexicanas", declaró en el tradicional martes de café.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Veremos de qué se trata, porque hay mucha mala información, mucho desconocimiento y hasta que no se sepa realmente de qué se trata, pues no se puede opinar de manera formal", agregó el líder del CMB.

El Junior afrontaba un proceso legal en Estados Unidos, donde fue detenido a principios de julio por ingresar de manera ilegal y es señalado de tener presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

"Ya está en México, que es algo en lo que había gran incertidumbre desde su detención. Ha causado mucha noticia, especulación, una vergonzosa participación en redes sociales de gente oportunista, de mal corazón, que no tiene ni la menor idea de nada de lo que escribe ni de lo que sabe, solamente opinan para lastimar", lanzó contundente Sulaimán.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mauricio Sulaimán revela que Julio César Chávez está deshecho
Mauricio Sulaimán revela que Julio César Chávez está deshecho

Mauricio Sulaimán revela que Julio César Chávez "está deshecho"

SLP

El Universal

El boxeador Julio César Chávez enfrenta un duro golpe al ser entregado a las autoridades mexicanas por presuntos lazos con el Cartel de Sinaloa

Potosina conquista segundo lugar en Las Flores Half Marathon
Potosina conquista segundo lugar en Las Flores Half Marathon

Potosina conquista segundo lugar en 'Las Flores Half Marathon'

SLP

Ana Paula Vázquez

Betty Carranco concluyó la prueba de 10K con un tiempo de 36:35 minutos

América debuta en la Copa de Campeonas W Concacaf frente al Alajuelense
América debuta en la Copa de Campeonas W Concacaf frente al Alajuelense

América debuta en la Copa de Campeonas W Concacaf frente al Alajuelense

SLP

El Universal

Las Águilas buscan iniciar con triunfo en Costa Rica dentro del Grupo A; el partido será transmitido por ESPN 2 y Disney+

Cuartos de Final de la Leagues Cup: Liga MX busca frenar la hegemonía de la MLS
Cuartos de Final de la Leagues Cup: Liga MX busca frenar la hegemonía de la MLS

Cuartos de Final de la Leagues Cup: Liga MX busca frenar la hegemonía de la MLS

SLP

El Universal

Toluca, Tigres, Puebla y Pachuca enfrentarán a clubes estadounidenses; el Inter Miami de Messi acapara los reflectores