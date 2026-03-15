Max Dowman hace historia en la Premier

El Arsenal se mantuvo al mando de la lucha por el título de la Liga Premier con una victoria 2-0 sobre el Everton el sábado, con el gol en solitario del joven de 16 años Max Dowman en el tiempo de descuento que lo convirtió en el goleador más joven de la historia de la competición.

En un final dramático en el Emirates Stadium, Viktor Gyokeres anotó en el minuto 89 antes de que Dowman recogiera el balón a mitad de campo en su propia mitad después de que se despejara un córner, regateara a dos jugadores y se escapara para empujarla a una portería vacía. El portero del Everton, Jordan Pickford, quedó varado arriba tras haber subido a rematar un córner.

Fue un golpe psicológico para el Manchester City, segundo, que encaraba el primero de dos partidos pendientes —en el West Ham más tarde el sábado—, a 10 puntos del Arsenal.

Dowman, que todavía está en la escuela, entró en la segunda parte para su tercera aparición en la Premier y también participó en el gol de Gyokeres.

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"Se mantiene tan calmado y sin miedo cada vez que recibe el balón. También toma la decisión correcta la mayoría de las veces y con el gol, definitivamente tomó la correcta", dijo Gyokeres sobre Dowman.

En una temporada de irrupción para el prodigio inglés, Dowman se convirtió en el segundo jugador más joven —por detrás de su compañero del Arsenal Ethan Nwaneri— en participar en la Liga Premier tras debutar contra el Leeds en agosto.

En noviembre, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones con 15 años y 308 días cuando entró como suplente en la segunda parte contra el Slavia Praga.