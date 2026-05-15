Max Gutiérrez, a recuperar terreno

La temporada 2026 de la NASCAR México Series llega este fin de semana al cierre de su primer tercio con la disputa de la cuarta fecha en el Autódromo Miguel E. Abed, escenario donde el piloto capitalino Max Gutiérrez buscará recuperar posiciones en el campeonato general.

El conductor del auto #23 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis arribará a la competencia ubicado en el cuarto lugar del campeonato, luego de un resultado adverso en la pasada ronda celebrada en Tulum, situación que lo sacó del top tres de la clasificación general.

Ahora, en la pista mixta de Puebla, Gutiérrez y su equipo intentarán iniciar la recuperación de puntos, además de mantenerse en la pelea por conseguir su primera victoria de la temporada.

El piloto capitalino reconoció que será fundamental aprovechar al máximo las dos únicas sesiones de práctica programadas para el fin de semana, donde trabajará junto a su ingeniero Ramiro Fidalgo para encontrar el balance ideal del auto #23.

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"En Tulum fue una carrera muy diferente, corta distancia, pista nueva hecha por NASCAR que por cierto les salió bastante bien y fue de mi agrado. Al ser así de chica tuvimos muchos contactos sin afán. A pesar del mal resultado seguimos en top cinco, por lo que ahora a partir de Puebla tendremos que echarle muchas más ganas para recuperarnos sin quitar el dedo del renglón sobre el primer lugar", comentó Max Gutiérrez.

El piloto añadió que uno de los aspectos más importantes será la adaptación al comportamiento de las llantas y mantener la calma en un momento de presión dentro del campeonato."Espero que sea una pista favorable con nuestra configuración y no cambie mucho con las llantas; si esto sucede habrá que seguir adaptándonos como lo hemos hecho desde el inicio con los cambios en llantas, trabajar duro con cabeza fría al ver que todo mundo ya estará desesperado por los puntos", agregó.

Las actividades para Max Gutiérrez iniciarán el viernes 15 de mayo con un Meet and Greet programado a las 17:00 horas en Hyundai Serdán.

Posteriormente, la actividad en pista arrancará el sábado 16 de mayo con dos prácticas programadas de 10:00 a 11:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas. Más tarde se disputará la sesión de calificación de 14:10 a 14:40 horas, donde los diez mejores tiempos avanzarán a la pelea por la pole position a partir de las 14:45 horas.

La carrera principal se celebrará el domingo 17 de mayo a las 13:50 horas, pactada a 75 vueltas, con un stage en la vuelta 30 y un tiempo límite de 100 minutos.