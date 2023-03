Max Verstappen podría perderse el GP de Arabia Saudita

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- Max Verstappen podría llegar lejos de su mejor nivel. Esto, después de tener un problema estomacal que le impidió estar en la conferencia de prensa previo al Gran Premio de la Fórmula 1, el cual se disputará este fin de semana en Arabia Saudita.

El piloto reveló que tuvo un problema de salud. Sin embargo, aclaró que estará listo para la segunda fecha del serial de la máxima categoría del automovilismo mundial.

"Me siento bien de nuevo, después de no haber estado en forma durante unos días debido a un virus intestinal. Desafortunadamente, tuve que posponer mi vuelo un día, así que no estaré en la pista hasta el viernes. ¡Nos vemos en Jeddah!", publicó el corredor de Red Bull en su cuenta de Twitter.

En tanto, el equipo confía en que el neerlandés se recuperará pronto y podrá estar listo para la competencia del fin de semana.

"Max ha estado sufriendo de dolor de estómago en los últimos días y, de acuerdo de la FIA, no estará en la pista hoy (jueves). Que te mejores pronto, Max".

Se tiene contemplado que Verstappen aparezca durante las prácticas libres que arrancarán este viernes.

En caso de que no logre recuperarse, Daniel Ricciardo sería el encargado de manejar el bólido.