Max Verstappen recibe trofeo como campeón de la Fórmula 1

Max Verstappen, piloto de Red Bull, recibió por parte de la FIA el trofeo que lo acredita como campeón de la Fórmula 1 en la temporada 2021.

El neerlandés consiguió coronarse en el máximo al conquistar el Gran Premio de Abu Dhabi y sumar un total de 395.5 puntos, Lewis Hamilton de Mercedes se quedó con el segundo puesto con 387.5 unidades.

Verstappen declaró al recibir el trofeo que, "he cumplido el sueño de mi vida, pero para mí es más el viaje, las cosas, los días y los años para lograrlo, es increíble porque fue un año muy duro".

En este evento de la FIA no estuvo Lewis Hamilton, ni Toto Wolff, director de Mercedes, este último explicó que se ausentó "por lealtad a Lewis y por mi propia integridad".

Ante el rumor sobre un probable retiro de Hamilton, Verstappen expresó su punto de vista.

"Puedo entender que no esté contento, pero podrá luchar por su octavo título el año que viene, no veo razón para que lo deje ahora", dijo el piloto de 24 años de edad.