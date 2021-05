Mazatlán FC anuncia la salida de Tomás Boy

Los equipos que se quedaron fuera del repechaje del Guardianes 2021 ya empiezan a trabajar pensando en el siguiente torneo.

Ahora fue el Mazatlán FC quien anunció un cambio importante. Tomás Boy dejó de ser el director técnico del los "cañoneros", luego de no obtener el boleto a la Liguilla.

"La Directiva de Mazatlán F.C. informa que el Sr. Tomás Boy Espinoza, a partir de este día, deja la Dirección Técnica del primer equipo, luego de que no se renovara su contrato al no empatar la visión económica de ambas partes", informó el equipo.

El "nuevo" equipo de la Liga MX finalizó en la posición 13, fuera de la zona de repechaje por diferencia de goles.

"Durante el certamen, sumamos 21 puntos, cantidad que nos alcanzó para evitar los últimos puestos de la tabla porcentual, quedándonos muy cerca de lograr la clasificación a la fase final en nuestro primer año de existencia", mencionaron en la misiva.