Mazatlán FC se lleva la primera victoria del 2021 ante Necaxa

En un partido intenso y de muchos goles, el Mazatlán FC se llevó la primera victoria del año en el Estadio Kraken este viernes, al superar por 3-2 al Necaxa en un interesante duelo de esta primer jornada del Clausura 2021.

Camilo Sanvezzo fue el primero en buscar la portería rival. El atacante estelar de los Cañoneros disparó con gran potencia en un cobro de tiro libre y estrelló el balón en la esquina del arco, poniendo a temblar a los necaxistas apenas al minuto 9.

Poco tiempo después, al 27, comenzó el festival de goles. A más de 30 metros del área chica y por banda derecha, "Quick" Mendoza centró tendido a lo que Fernando Aristeguieta se anticipó al defensa paraguayo González para rematar en área chica, mientras que el arquero Malagón se quedó a medio camino en su intentó por tomar el balón. Necaxa no despertó ante el error en la defensa y en un tiro de esquina Mazatlán FC volvió a sorprender. Al cobrar el mismo Luis Mendoza centró raso, y luego de un intentó errado de despeje por la defensa, el zaguero Carlos Vargas se anticipó para rematar con pierna izquierda y sin oportunidad para el arquero necaxista y mover las redes al 31. En cuatro minutos un duelo disputado y parejo se decantó por los locales en un par de desatenciones. Al 38 Sanvezzo volvió a alertar en un contra golpe y Malagón tuvo que exigirse para evitar el tercer tanto.

Sin embargo, antes de que acabará el primer lapso, el chileno Juan Antonio Delgado acercó a los Rayos. Al 42 tomó el balón tras un mal despeje de los Cañoneros, y tiró con potencia al arco, pero ante la multitud que tenía en frente el portero Nicolás Vikonis no alcanzó a reaccionar a un tiro poco angulado. Pocos minutos después Zendejas tuvo en la última jugada del primer lapso, otro tiro de esquina, el posible empate, pero su remate pegó al poste tras un recentró. 2-1 para el descanso.

Al retomar acciones en la segunda mitad, el mismo Alejandro Zendejas aprovechó al 63 otro mal despeje, y perfilándose al arco soltó un fogonazo pegado al poste imparable. Con ello, el marcador estaba empatado. Pero Camilo Sanvezzo volvió a aparecer y es que recibió un balón filtrado apenas un par de minutos después y escapó frente al portero para vencerlo con una diagonal, sin embargo la jueza de línea Karen Janett Díaz decretó el fuera de lugar y con ello el marcador seguía tablas.

Fue al minuto 68 que el destino del duelo dio luz a los mazatlecos. El árbitro Víctor Alfonso Cáceres Hernández, de gran trabajo a lo largo del duelo, decretó una pena máxima cuando Unai Bilbao jugó al filo de la navaja y falló: el jugador español intentó desviar un centro con el antebrazo, pero el silbante de frente a la jugada no dudó en determinar que su movimiento fue ilegal. Camilo Sanvezzo disparó desde los once pasos al centro y marcó el tercero de la noche.

Mazatlán sufrió el resto del partido con un mal manejo de partido, pero la poca eficacia de Necaxa evitó que hubiera oportunidades claras para el empate. Así, los dirigidos por Tomás Boy se llevan el primer triunfo del campeonato, mientras que los de José Guadalupe Cruz tendrán que pensar en trabajar su capacidad ofensiva.