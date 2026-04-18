Mazatlán iguala con Querétaro

México.- Poco a poco se va apagando la banda en el estadio El Encanto, hogar del Mazatlán que se acerca a su adiós de la Liga MX. Los Cañoneros disputaron su antepenúltimo juego en casa frente al Querétaro, en un duelo que terminó 1-1.

Dentro de los primeros 45 minutos hubo mayores emociones que despertaban el bullicio de la afición, que aprovechó las entradas de hasta cinco pesos para vivir este encuentro. Pese a lo accesibles que fueron los boletos, en las gradas sí lucieron varios asientos vacíos.

Cada escuadra causaba inquietud en el área rival. Como pelea de boxeo, ambos medían sus golpes y querían abrir el marcador cuanto antes.

Los locales rompieron el cerrojo al minuto 30 con anotación de Brian Rubio. Daniel Parra pisó en el área a Luiz da Silva y tras la revisión en el VAR, el silbante central señaló penalti para los mazatlecos, que convirtió el delantero mexicano.

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Pese a la anotación, los Gallos buscaron responder de inmediato y registraron jugadas de peligro en un lapso de 10 minutos. Para el minuto 41, los visitantes encontraron el gol que emparejo el encuentro.

Ali Ávila recibió el esférico en el área, pero al no encontrar una buena posición de remate, optó por sacar una media chilena que impactó en la mano de un defensor del cuadro del Mazatlán para ganar un penalti.

El mismo Ali tomó el esférico y engañó a Ricardo Rodríguez para emparejar el encuentro.

Ya en la segunda mitad se registraron menos oportunidades de gol y se selló el 1-1 en la perla del pacífico.

Mazatlán se quedó en la penúltima posición con 12 unidades; mientras que los Gallos Blancos llegaron a 16 puntos para colocarse en el lugar 13 de la clasificación general.