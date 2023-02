Mazatlán mejora pero vuelve a perder, ahora con Pachuca

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Los Cañoneros de Mazatlán tuvieron oportunidades para darle buena batalla al campeón del futbol mexicano, pero fallaron oportunidades claras y registraron su sexta derrota al hilo, mientras que los Tuzos fueron efectivos ante el arco y se llevaron el triunfo.

Los ahora dirigidos por Rubén Omar Romano lograron marcarle dos tantos al Pachuca, mostrando mejoría en la fase ofensiva de su juego, pero dejaron de ir un par de oportunidades y los de Guillermo Almada fueron efectivos para salir con el triunfo 3-2 en el Kraken.

Cuando el marcado estaba sin anotaciones en el arranque, Ariel Nahuelpán y Bryan Colula tuvieron francas oportunidades de gol, pero fallaron en su definición. El argentino quiso bombear el balón al ver al portero adelantado en vez de acercarse y definir con seguridad, mientras que Colula no supo dirigir el balón al arco con el portero vencido al otro lado. Y Pachuca en la primera que tuvo, no perdonó.

Fue Kevin Álvarez quien adelantó a la visita en un veloz contragolpe, donde el mismo Colula tuvo que perseguirlo para ver en primer plano el tanto Tuzo.

Fueron en los mejores minutos del Mazatllán que llegó el empate. Andrés Anarbol aprovechó una mala salida del portero Ustari para definir con el arco abierto y decretar el 1-1. Y cuando parecía que Mazatlán se levantaba, Pachuca metió el segundo. El mismo Kevin Álvarez volvió a definir ahora con un potente tiro para el 2-1 pocos minutos después del empate mazatleco.

Con los Cañoneros lanzados al frente, llegó el tercer gol tuzo. Erick Daniel Sánchez aprovechó un contragolpe para definir de fuera del área con potente disparo. Marco Fabián anotó el segundo tanto para Mazatlán al 83, pero ya era muy tarde y no hubo tiempo para la remontada.

Los Cañoneros dieron muestras de mejoría en el segundo juego dirigido por Romano, pero a final de cuentas registraron su sexta derrota seguida en el torneo para seguir en el último lugar. Pachuca por su parte se consolida en la parte alta de la tabla, con miras a defender su título de campeón en la presente liguilla.