Kylian Mbappé y PSG en Mediación por Litigio Económico

PARÍS (AP) — La comisión jurídica de la liga francesa instó a Kylian Mbappé y a su anterior club Paris Saint-Germain que acepten una mediación por el litigio sobre salarios y bonificaciones, informó el el miércoles el PSG.

Dirigentes del PSG y representantes de Mbappé se reunieron en París luego que el astro francés pidió la intervención de la comisión. Mbappé, quien fichó como agente libre con el Real Madrid este verano, asegura que el PSG le debe 55 millones de euros (alrededor de 60 millones de dólares).

El PSG, que se declaró conforme con la audiencia de dos horas ante la comisión el miércoles, recordó en un comunicado que Mbappé previamente asumió "compromisos claros, repetidos tanto en público como en privado, que deben ser respetados, tras recibir beneficios sin precedentes de parte del club durante siete temporadas fantásticas".

El club añadió que la comisión jurídica de la liga recomendó una "mediación entre las partes", algo que el club lleva insistiendo durante meses.

La liga francesa y el abogado del futbolista no respondieron de inmediato a consultas de The Associated Press.

La relación de Mbappé con el PSG se deterioró profundamente durante su último temporada en el club.

El PSG se sintió traicionado por Mbappé tras haber dado el contrato más lucrativo en la historia del club, al firmar un nuevo pacto en 2022. Pero Mbappé habría reaccionado frustrado al considerar que el club no cumplió con las promesas de fichar a otros jugadores de primer nivel.

Cuando firmó el nuevo acuerdo, Mbappé fue presentado ante la afición con un dorsal que llevaba estampado el 2025. Mbappé se habría irritado por ello, dado que el contrato era hasta 2024 con la opción de extenderlo por un año.

Mbappé sorprendió al PSG en junio al notificarles que declinaba la opción del año extra. Con su contrato entrando a su último año, el PSG quedó obligado a venderle para evitar su salida gratis.