McGregor quiere que ejército intervenga en cuarentena

La estrella de las Artes Marciales Mixtas, Conor McGregor, sugirió que el ejército irlandés haga guardias con la policía para que garanticen que la gente se quede en su casa, como medida para contener la pandemia del Covid-19.

"Invitó a nuestro gobierno a utilizar nuestras fuerzas de defensa", dijo McGregor, en un video publicado en su página de Facebook.

"Nuestras fuerzas de defensa han sido mencionadas como una posibilidad para ayudar a nuestros 15,000 Gardai (policías) disponibles, pero solo si es necesario. Sin embargo, es necesario".

El viernes, el gobierno irlandés instó a la población a que no saliera de su casa salvo que fueran a comprar comida o que su empleo fuera vital y no pudiera realizarse desde su hogar.

"Cualquier medida menor que se tome en comparación con estos métodos recientemente presentados por cualquier miembro de nuestra sociedad, no solo será una burla de lo que estamos intentando hacer, sino que pondría en peligro al resto de nuestra gran nación", añadió McGregor.

También mencionó que los aeropuertos en Irlanda deberían cerrar y que sólo debían de permitir los vuelos con equipo médico o que fueran indispensables en estas épocas de emergencia sanitaria por el coronavirus.