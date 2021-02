"Me siento feliz con mi color", el mensaje de apoyo de Pedro Aquino a Félix Torres

Pedro Aquino, mediocampista del Club América, le mandó un mensaje de apoyo a su compañero de profesión en Santos, Félix Torres, quien recibió insultos racistas por parte de miembros del Atlético de San Luis.

"Como dijo ayer el jugador, me siento feliz con mi color [de piel] y muy contento de haber nacido así", dijo el azulcrema, vía videoconferencia.

"Creo que la Federación [Mexicana de Futbol] debe tomar cartas en el asunto", añadió, en solidaridad con Torres.

El jueves por la noche, al término del partido entre Laguneros y el Atlético de San Luis, el zaguero verdiblanco enfatizó que fue insultado racialmente, respaldado Matheus Doria, compañero en la defensa central, y por su club.

"Quiero expresar algo sorpresivo que me llevé en el encuentro, en el cual fui expulsado, por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que pase esto en el futbol", comentó.

Aquino explicó que en Coapa no se ha discutido los hechos en el estadio Alfonso Lastras, debido a que entrenan por la tarde.

El América enfrenta este sábado al Atlas, en busca de su primera victoria como visitantes en el Guardianes 2021.

"Los partidos se ganan por el trabajo de mis compañeros, el mío y del cuerpo técnico".