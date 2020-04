"Me tocó picar piedra"

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el exfutbolista Gerardo Torrado fue duro su paso por España, pero gratificante porque le tocó "picar piedra" tanto en Segunda División como en Primera, además de que su carrera fue amenazada por el famoso "Pacto de Caballeros" antes de aventurarse en Europa.

"Lo más duro fue después de haber ascendido con el Tenerife. A pesar de haber sido titular en 38 de 42 partidos, no encontré cabida en otro club, lo cual significó uno de los retos más importantes que viví en mi carrera.

"Fue difícil darle la vuelta a todo y buscar un equipo que confiara. También fue duro estar en el Sevilla y me quitarán la ficha por el cupo de extranjero. Decidí no abandonar y seguir los entrenamientos, a pesar de no jugar", recordó el ahora director deportivo de la Selección Mexicana, en entrevista con el diario andaluz Estadio Deportivo.

Incluso, recordó cómo el Pacto de Caballeros estuvo cerca de dictar su retiro de las canchas.

"Fue enriquecedor lo que viví en el futbol español, llegué picando piedra al Tenerife, llegué a pedir una prueba. Valoré cada cosa y aproveché cada momento. Me gané la posibilidad de jugar con ellos y estoy agradecido porque se pudo haber truncado ahí mi carrera por el pacto de caballeros en México. [Estar con el Ejido] me catapultó para luego fichar por el Sevilla y terminar mi aventura europea en el Racing de Santander".

Sobre su despedida de las canchas, Torrado señaló que "fue un duelo que viví, durante toda la niñez, adolescencia y juventud jugué futbol. Fueron 20 años de carrera y cuando lo dejé me movió el tapete".

Finalmente, el ex del Cruz Azul relató su manera de sobrellevar la cuarentena por el pandemia de Covid-19 y el cómo podría afectar el plano futbolístico en México.

"Habrá que ver como evoluciona la situación y cómo se van recuperando las economías de esta pandemia mundial. Ver cómo será la relación de los clubes con los patrocinadores, cómo seguirán los derechos televisivos y en función a eso los clubes determinarán con cuánto dinero cuentan para invertir en fichaje".