Me vale mad... lo que me digan: Ana Guevara

Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, restó importancia a lo que se hable de ella en los medios de comunicación y lanzó una declaración que ha levantado polémica. En entrevista para el programa "Sin Censura", con el comunicador Vicente Serrano, la exatleta mexicana se mostró como pocas veces lo había hecho y declaró sobre el reportaje que sacó la revista Proceso en relación a supuestas irregularidades en el deporte mexicano.

- ¿Qué es lo que te golpea de la revista Proceso?... ¿Quién es la mano que da de tragar, cómo digo yo, para que te golpeen?, preguntó Serrano.

- Hay muchos y hay muchas, pero hay una máxima en esto que dice: el éxito les duele, y lamentablemente para ellos siempre he sido una mujer de éxito. Y me encanta que digan que no puedo. En pocas palabras me vale madre lo que digan, y estoy tranquila conmigo y mi responsabilidad es trabajar, así que lo que me digan me vale madre, señaló Guevara.

Asimismo se le cuestionó si posteriormente irá por la gubernatura de Sonora, interés que no negó, sino que respondió que "hasta que se definan los mecanismos, saber cuál será la dinámica y después ver los tiempos, pero el proceso de precampañas inicia hasta diciembre de este año".

En relación a las críticas que ha recibido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador señaló lo siguiente: "Les duele que sí hay cambio, tenemos un presidente que trabaja de sol a sol, ya no es el presidente aislado abierto para unos cuantos. Hay factores externos como el petróleo, coronavirus, geopolítica que no podemos controlar, aunque lamentablemente repercute. Pero la gente la tiene muy claro, pero debemos tener paciencia, esto es ir poco a poco", asevero.