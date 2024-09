"Me voy tranquila y sin arrepentimientos", dice Ana Guevara

Ana Gabriela Guevara, el próximo lunes, termina su gestión en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, durante estos seis años su administración estuvo acompañada de distintas polémicas.

Pese a los distintos señalamientos que tuvo por la falta de apoyo, Ana brindó un mensaje de despedida donde descarta sentirse apenada por los hechos.

"No hay nada de qué arrepentirse, muchos criticaron mi relación con los deportistas, pero este trabajo no se trata de sentimentalismos, sino de orden y disciplina, me voy tranquila", declaró la exvelocista.

Guevara Espinoza señaló que se van "entregando los números que queríamos", aunque sabe que las críticas seguirán y pese a ello no hay nada que la culpe de alguna ilegalidad al frente de Conade.

"Me preocupa la gente que creyó todo lo negativo que se decía, pero el tiempo se encargará de aclarar las cosas, me quedo inmensamente tranquila, porque nada de lo que se ha dicho es cierto", indicó en la entrega de estímulos a medallistas de París 2024.

Hace unos días Ana estuvo en Palacio Nacional donde el presidente Andrés Manuel López Obrador le agradeció su apoyo durante el sexenio, sobre esta relación con el mandatario Ana puntualizó que en ningún momento se sintió intocable al tener la protección del gobierno federal.

"No, nunca me sentí inmune y tampoco tuve sobreprotección de nadie, todos los argumentos en mi contra no tuvieron validez, no se infringió la ley en Conade, el manejo de los recursos siempre fue muy claro y por eso tuve y agradezco el respaldo del presidente", indicó Guevara.