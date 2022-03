Medias Rojas oficializan llegada de Trevor Story

FORT MYERS.- Un grupo de jugadores de los Medias Rojas se encargó de reclutar al campocorto de los Rockies de Colorado Trevor Story, cuando meditaba si firmaría con Boston.

Incluso participó Xander Bogaerts, el hombre al que posiblemente reemplazará.

"Bogie ha sido increíble en todo este proceso para que yo llegara", reconoció Story el miércoles después de que los Medias Rojas oficializaron que se uniría al equipo para jugar en la segunda base —por el momento.

"Me buscó. Hablamos por teléfono un poco. No tenía que hacerlo", enfatizó Story. "Creo que esto demuestra su carácter y habla del tipo de persona que es. Quiere ganar. Quiere que venga aquí y eso me hizo sentirme cómodo desde el inicio".

Boston realizó el movimiento más importante del equipo este fin de semana después de llegar al acuerdo para firmar a Story por seis años y 140 millones de dólares. Recibirá 20 millones en cada una de las siguientes dos campañas, 22,5 millones cada año en 2024 y 2025 y 25 millones en el 2026 y 2027. El acuerdo incluye una opción del equipo para renovarse en 2018 o rescindirse con una cláusula de 5 millones.

Story tiene derecho a rescindir su contrato tras la temporada 2025, pero si decide irse los Medias Rojas podrían ejercer su opción y hacer que el acuerdo sea por 160 millones y siete campañas.