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Mellizos le caen a palos a Reales

Taj Bradley lanzó 6 entradas en blanco, en el triunfo de Minnesota sobre Kansas City

Por AP

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Mellizos le caen a palos a Reales

KANSAS CITY, Misuri.- Taj Bradley lanzó seis entradas en las que permitió cinco hits, Minnesota conectó tres jonrones en la novena entrada para despegar en un juego cerrado, y los Mellizos vencieron el jueves 5-1 a los Reales de Kansas City para evitar una barrida en la serie de tres juegos.

Bradley (1-0) ponchó a tres y dio una base por bolas, y superó en el duelo a Cole Ragans (0-2), lo que ayudó a que los Mellizos mejoraran a 2-0 con él en la lomita. Minnesota no había ganado en sus otros cuatro juegos durante una gira de seis partidos para abrir la temporada por Baltimore y Kansas City.

La escasa ofensiva llegó un día después de que los Royals acumularan 13 carreras en una victoria sobre los Twins.

Ragans se recuperó bien tras un desastroso día inaugural en Atlanta, cuando el All-Star de 2024 permitió tres jonrones en una derrota 6-0 ante los Braves. El zurdo de los Royals trabajó seis entradas y permitió cuatro hits y una base por bolas, además de ponchar a ocho.

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Por los Reales, los venezolanos Maike García de 3-1 con una anotada y Salvador Pérez de 4-1.

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