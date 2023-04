Memo Echeverría leyenda nacional

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

Memo es el segundo piloto del “Club de las Leyendas” con más años (75), solo detrás de Memo Rojas (81) pero fueron justamente este par de veteranos los protagonistas de los inicios de nuestro deporte en México.

Guillermo Echeverría es el prototipo de piloto, no solo hay que parecerlo dicen, y Don Memo es ese ejemplo a seguir en todo, amable y de sonrisa franca perenne, el campeón de su categoría y absoluto de la primera temporada de la categoría Fórmula Ford Vintage. Nos platica con ese impulso de hablar de lo que uno ama sobre sus inicios: “Mi aventura con los coches la empecé con los Fórmula M en el año de 1967 para “echar a andar” la ingeniería en México. Fred Van Beuren hizo dos.

Yo fabriqué tres, Salvador Checa y Enrique Contreras papá también. Yo estudiaba Ingeniería y hasta reprobé unas materias por estar dedicado al auto. Casi siempre he corrido Fórmulas Ford. En el 1974 remodelamos un Lotus Europa con un motor de 2 lts. muy potente con 315 caballos y solo 550 kilos, pero no nos dejaron correrlo porque éramos 14 segundos más rápidos que el segundo lugar de nuestra categoría. Paco Piñeiro me sugirió correr con los grandes y también pude ganar allí contra los poderosos 3 litros, los grandes como aquellos famosos Porsches de Memo Rojas con Freddy Van Beuren, Héctor Rebaque, el BMW de Daniel Muñiz, por mencionar algunos”. Eso fue en la Fórmula Ford luego corrí Fórmula K, Fórmula tres, pero solo por invitación.

“En el 1986 compré un Van Diemen y gané la carrera preliminar de la F1”, dice entusiasmado. Por un tiempo Memo dejó las pistas hasta que encuentra casualmente su primer Lola 74 y lo rescata para reconstruirlo, “cuando Gustavo del Campo atinadamente echa a andar la categoría, de inmediato nos apuntamos. La carrera de presentación que fue la única del 2021 la gané y en el 2022 gané mi categoría.

Este año en la primera carrera arrancó en quinto y rápido se va a tercero, pero la falla se presentó y ya no pudo competir, aun así, termina en el lugar 5. “Cuando se da el banderazo de la segunda carrera, nuevamente falla el encendido electrónico y quedó a 100 metros de la salida. No siempre se gana, eso está claro, pero no pasa nada”, apunta Don Memo con esa autoridad de la sapiencia.