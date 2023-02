Memo Ochoa se quedó otra vez en la banca

México.- Guillermo Ochoa no vive su mejor momento en el Salernitana de la Serie A, el mexicano fue sustituido en el once titular y relegado a la banca en los últimos juegos.Sin importar sus actuaciones, el exjugador de las Águilas del América no suma minutos y las derrotas en su equipo continúan poniendo en riesgo su permanencia en la máxima categoría.

Una situación que provocó la reacción de un grupo de aficionados del Salernitana, quienes con una pancarta mostraron su apoyo al mexicano.

“No Memo no party”, se puede leer en el mensaje que se presentó este domingo en la derrota del cuadro granate ante la Lazio. La ausencia de Guillermo Ochoa en la alimentación titular se debe a la recuperación de Luigi Sepe, guardameta titular y hombre de toda la confianza del entrenador.